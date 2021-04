Pidu katku ajal: Juventuse jalgpallurid eirasid koroonapiiranguid ja jäid politseile vahele

The Athleticu andmetel võõrustas McKennie kolmapäeval korteris suuremat koosviibimist. Lisaks Juventuse palluritele osales üritusel veel mitmeid üldsusele tundmatuid inimesi. Pidu kulmineerus sellega, et kutsuti politsei, kes ajas pundi laiali.

Antud juhtumi puhul selgus, et politsei saabus McKennie korterisse kell 23.30. Väidetavalt said kõik üritusel osalenud ka trahvi, mille suurus pole teada.

«Tean, et nõnda keerulisel ajal, mil maailm võitleb Covid-19ga, tulnuks sellist apsu vältida. Tegin valesti, et otsustasin õhtusöögile jääda. See polnud pidu, aga see ei vähenda eksimuse kaalu. Vabandan,» teatas Dybala sotsiaalmeedias.