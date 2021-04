Saksa treener kritiseeris suusakuninganna Johaugi: ta on väga halvaks eeskujuks

«Suusatamisringkondades leiame nii mõningaid sportlasi, kes on liiga kõhnad. See on selge trend. Nii üle- kui ka alakaalulisus on terviserisk, millele tuleks rohkem tähelepanu pöörata,» sõnas Schlickenrieder ja tõi nimeliselt välja Johaugi ja rootslanna Frida Karlssoni.

«Minu meelest on nad halvaks eeskujuks. Mulle ei meeldi see, mida ma näen,» olid sakslase sõnad portaalile Sport1.

Mõistagi jõudis see sõnavõtt ka Norra suusakoondiseni ning kui suurema osa norralaste jaoks oli säärane jutt kui haneselga vesi, siis näiteks sealne naiste suusakoondise treener Ole Morten Iversen otsustas ikkagi oma vastulause esitada.

«Minu arvates on need Schlickenriederi laused väga ebaprofessionaalsed. Ta peaks keskenduma oma suusatajate treenimisele, mitte kommenteerima teiste koondiste naiste välimust,» leidis Iversen ning kinnitas, et koondislaste tervisenäitajaid jälgitakse hooaja jooksul vägagi hoolikalt.

Tegemist polnud aga esimese korraga kui suusakuninganna Johaug on jäänud Schlickenriederile hambusse. Samamoodi võttis ta norralanna teemal sõna näiteks 2019. aasta MMi aegu.

«Ütlen ausalt, et pean Johaugi tulemusi väga kummalisteks. Kui ütleksin, et see on normaalne, siis valetaksin. Ta oli teistest kilomeetri jagu ees ja tal on teatud taust... See on imelik,» oli tema mitmestimõistetav kommentaar, milles enamik nägi vihjet Johaugi dopingupattudele, toona.