Klopp süüdistas kaotuses Realile vilemeest

Klopp ütles pärast kohtumist, et sakslasest vilemees tegi Liverpooli ründaja Sadio Mane vastu isiklikke otsuseid. Eriliselt häiris peatreenerit olukord, kus Reali kaitsja Lucas Vazquez tõmbas Mane vastaste karistusala juures maha, kuid kohtunik näitas, et viga polnud. Vaevalt pool minuti hiljem lõi Marco Asensio Reali teise värava.

«Ma ei tea, mida kohtunik tänases mängus Sadioga tegi. Tundus, et ta langetas isiklikke otsuseid,» ütles Klopp. «Ütlesin talle (kohtunik Brychile - toim), et ta käitus Sadioga ebaõiglaselt. Ta (kohtunik – toim) ei olnud kaotusmängus põhisüüdlane, aga kohtumises on vaja okeid kohtuniku.»