Eesti meistriks kroonitud Tartu sai veel ühe rahasüsti

Vaid nädal tagasi teatas Bigbank, et toetab võrkpalliklubi nais- ja meeskonda kolme aasta jooksul poole miljoni euroga. Tartu Bigbanki meeskonda ja Tartu Ülikool/Bigbank naiskonda haldava MTÜ Spordiklubi Duo juhatuse liikme Alari Jõesaare sõnul on viimane nädal olnud klubi jaoks nagu unistus.

«Jahtisime pikalt võitu meistrivõistluste finaalis ning kui majanduslik seis on kindel, siis saab kogu tiim täielikult oma parima taseme näitamisele keskenduda. Kui Bigbank teatas veel enne Eesti meistrivõistluste finaalseeria lõppu, et seisab meie seljataga ka järgmistel aastatel, siis andis see mängijatele täpselt vajaliku motivatsioonidoosi,» ütles Jõesaar pressiteate vahendusel.