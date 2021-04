Hispaania rassismiskandaal jätkub, klubi süüdistab mängijat valetamises

Cala ja Cadiz pidasid teisipäeval pressikonverentsi, kus mängija avaldas, et tegemist peab olema arusaamatusega. «On kaks varianti. Kas Diakhaby on selle kõik välja mõelnud või on ta asjadest valesti aru saanud. Kõik ülejäänu on tsirkus,» ütles Cala pressikonverentsil.