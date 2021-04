Alaliidu juhatuses sportlasi esindav Johanna Talihärm on öelnud, et kõigil oli selge, et nii nagu oli, edasi minna ei saa. Kas nende «kõigi» sekka kuulute ka teie?

Jah, see on ka minu enda otsus. Arvan, et võistkonnale oleks parem, kui treener vahetuks. Tegu on üksmeelse otsusega ja mingit skandaali siin pole.