Kas Eesti Antidoping räägib Nabi juhtumis ikka täit tõde?

Lisaks teatati, et 8. aprillil minnakse avama B-proovi, mille juures viibib ka sportlane. Pressikonverentsil esitati muu hulgas nüanss, et sportlane soovis advokaadi kaudu Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuselt (EADSE) luba teha Rahvusvahelise Antidopingu Agentuuri (WADA) akrediteeritud Kreischa laboris juuksekarvatest. Just viimase kohta ei räägitud meediale kõige täpsemat juttu ja seda EADSEi poolt.