Venelannast olümpiapronks laitis rootslannade ideed: 50 km Johaugiga? Ei, aitäh!

Rootsi murdmaasuusatajad on käinud välja idee, et mehed ja naised võiksid suusavõistlusel sõita sama pikkasid distantse. Mõte on tekitanud vastakaid tundeid ning sõna võttis ka Venemaa suusaäss Julia Stupak, kelle arvates muutuks näiteks 50 km maraton Therese Johaugi osavõtul mõtetuks võistluseks.