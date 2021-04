«Eks me näeme vaeva ja teeme tööd selle nimel [et jätkata]. Sajaprotsendilist otsust veel pole. See sõltub väga paljudest asjadest, aga ennekõike rahast. Aega on meil umbes kaks-kolm nädalat, peale seda tuleb otsus ära teha. Nii lihtne see ongi,» sõnas Sepp enne eilset poolfinaali Postimehe ülekandes.