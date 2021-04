Adamo Toyota näilisest eelisest: pole mõtet sellise asja pärast endale stressi tekitada

«Olukord on selline, nagu ta on, meil tuleb sellest lihtsalt parim välja võtta,» ei hakanud Adamo stardijärjekorrast suurt numbrit tegema. «Pole mingit mõttet sellise asja pärast endale stressi tekitada.»

Kui hooaja avaetapp Monte Carlos Hyundail kõige paremini ei õnnestunud, siis Arktika võidukihutamisel õnnestus neil võrdluses Toyotaga pikem liisk tõmmata ning punktivahet konkurentidega vähendada. Enne Horvaatia MM-rallit on Toyotal koos 88 silma, Hyundai saldo on 77 punkti.

«Arktika ralli tähistas meie jaoks taas meeskonnana enda õigele tasemele tõusmist. Nüüd tuleb meil seda hoogu lihtsalt Horvaatiasse ja ka mujale edasi kanda. Meie jaoks on eluliselt oluline kõikvõimalikul pinnasel terve aasta pidevalt hästi ja stabiilselt esineda. See on oluline, et suudaksime tiitlit kaitsta. Seetõttu on oluline ka kõikidel uutel ja tundmatutel katsetel kohe algusest peale head kiirust näidata.»