Inglismaa klubidele sappa võttev Inter: sellisel kujul Superliiga meile enam huvi ei paku

Inter on Superliigast loobumas, teised Itaalia klubid on siiani vait. FOTO: MIGUEL MEDINA/AFP/Scanpix

Pühapäeval Euroopa suurklubide poolt lauale virutatud idee Superliigast on kokku kukkumas. Teisipäeva südaööks teatasid kõik Inglismaa hiiud, et on otsutanud ennast taandada, samamoodi kipuvad talitama ka teised.