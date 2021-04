Saaremaa Võrkpalliklubi president lõpetas spekulatsioonid

«15. mail deponeerin notariaalselt klubile kogu järgmise hooaja vahendid,» lisas ta. «Mängijatega lepingu sõlmimisel on neil kindluse mõttes ka vastav lepingu koopia nähtav. See on selleks, et meestel oleks oma tuleviku osas kindlus ning nad saavad julgelt ja kõhklusteta kuuluda Saaremaa Võrkpalliklubi ridadesse.»

Võrkpalliüldsus hoidis Saaremaa jätkamisele kõvasti pöialt. Seda kinnitas aprillis ka volleliidu president Hanno Pevkur. «Ma väga loodan, et ka Saaremaa saab asjad korda ja jätkab. Iseküsimus on, millise eelarve nad kokku saavad. Suure tõenäosusega sellise eelarvega meeskonda, nagu oli sel aastal, neil komplekteerida ei õnnestu. Vaatame. Mina igatahes väga loodan, sest oleks väga halb, kui Saaremaalt võistkond kaoks. Usun, et kohalikud ettevõtjad, kohalik kogukond ja omavalitsus näevad, et tegelikult see, mida Saaremaal tehakse, on super.»