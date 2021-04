Hamburgi ajaleht: Kotsari vastu tundsid huvi Euroopa suurklubid

«Tugeva hooaja võtmetegija Maik Kotsar pikendas lepingut 2022. aastani! See tähendab, et üks tähtsamaid positsioone on juba varakult täidetud,» alustas MOPO.

Esimest profihooaega tegev Kotsar esineb muljetavaldavalt. Towersil läheb hästi, eestlane on keskmiselt 14,2 silmaga kogu Saksamaa kõrgliiga resultatiivseim keskmängija. Kohalikud pelgasid, et 211-sentimeetrisele mürakale panevad suuremad käpa peale.

«Olen väga õnnelik, et saan Towersis jätkata. Lõpuks oli see nii mulle kui ka võistkonnale lihtne otsus,» selgitas Kotsar.

Hamburgi hirm oli põhjendatud, sest teiste hulgas säras meie mees ka Euroliiga klubide Müncheni Bayerni ja Berliini Alba vastu. MOPO andmetel tuntigi Kotsari vastu elavat huvi.

«Meie andmetel on Kotsar ja [Kameron] Taylor juba Saksamaa ja Euroopa suurklubide radaril,» kirjutasid nad paar päeva tagasi. Vihjamisi käis jutt Albast, kellele Towers lühikese aja jooksul kaks korda tuule alla tegi.

Ajalehes seisis veel: «Mõlemal on vaid aastane leping, mis tähendab, et nad võivad vabalt lahkuda. Saksamaal juhtub sageli, et rahakamad klubid lihtsalt ostavad väiksematel mängijad üle.»

Selle valguses on Kotsari lepingupikendus veidi üllatav. Samas teist hooaega kõrgliigas palliv Towers üritab järjest kõrgemale ronida. Tänavu tõusis eelarve oluliselt, ilmselt kasv jätkub. Kindel plaan on tulevikus eurosarjas mängida.

«Tahame siin midagi ilusat luua,» ütles peatreener Pedro Calles. Hea märk on kindlasti see, et võistkonda ehitatakse ümber Kotsari.

Towersi hooaeg jätkub homme kodus Würzburgi vastu. Põhiturniiri lõpuni jääb viis mängu. Koht play-off'is on juba kindel, ent asetus mängib väga olulist rolli.