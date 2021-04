Hyundai rallitiimi hotellis käivitus tuletõrjealarm, majas oli suitsuvine

Eestlane kommenteeris ka fakti, et Horvaatia rallil rikuti eile jämedalt reegleid. Nimelt oli avatseremooniale kogunenud väga palju inimesi. Rump mõistab, et korraldajatel on keeruline masse tagasi hoida, aga inimesed võiksid ettekirjutusi ka ise jälgida. «Kui on piirangud välja öeldud, võiks neist kinni pidada,» lisas ta.