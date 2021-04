Taaramäe ja Kangert stardivad Girol

Möödunud hooajal Austraalia meeskonna Team BikeExchange'iga liitunud Kangert avaldas jaanuaris, et käis operatsioonil ning järelejäänud aastad tippspordis ei tohiks kahtluse all olla. Ta käis eelmise aasta lõpus õhtul jooksmas ja tundis, et midagi on valesti. «Üks samm tundus käest minevat, teisel sammul sähvis põlves juba välk ja kolmandal korral sama jalga toetades peatusin momentaalselt, sest oleks nagu nähtamatu seinaga põrkunud,» kirjutas mees oma blogis.