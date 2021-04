Värske maailmarekordimees: kahtlustasin isegi ennast dopingu tarvitamises

«Ka mina kahtlustasin iseennast dopingus. See polnud lihtsalt see viis, kuidas asjad käivad. Ma saan aru sellest, miks inimesed selle üle mõtisklevad,» sõnas rootslane ning meenutas, et tegelikult päriti talt dopingu kohta ka vahetult pärast võistlust. «Üks Hollandi ajakirjanik küsis mult vahetult pärast maailmarekordi püstitamist: oleme kuulnud kuulujutte, et inimesed räägivad teie nimega seoses dopingust.»