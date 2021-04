Hyundai andis sõitjad üles järgmisele MM-sarja välisele asfaldirallile

«Ma ei tea ralli katseid, kuid olen kuulnud, et sealsed teed on väga huvitavad. See on minu ja mu paarimehe Martijni [Wydaeghe] jaoks hea võimalus parandada omavahelisest koostööd ja koguda eelseisvateks MM-rallideks asfaldil kogemusi,» sõnas MM-sarjas hetkel teist kohta hoidev belglane pressiteates.