Asfaldimure üle pead ragistav Tänak: see küsimus on praegu minu jaoks kõige kriitilisem

«Mulle tundub, et selle autoga suudab asfaldil sõita ainult Thierry [Neuville]. See on alati nii olnud ja tundub, et ta on sellega päris harjunud,» olid 2019. aasta maailmameistri sõnad vahetult pärast võidukihutamist.

Eestlane ei osanud pärast võistlust selgitada, miks ta ei suutnud püsida teiste tippsõitjate tempos. Probleem tuleb aga kiirelt lahendada, sest tänavu sõidetakse veel kolm asfaldietappi, mis toimuvad Belgias, Hispaanias ja Jaapanis.

«Kindlasti me üritame, sest asfaldirallid moodustavad kalendrist suure osa. On oluline leida lahendused, vastasel juhul võib asi minna keeruliseks,» selgitas Tänak tänavu MM-tiitli konkurentsis püsimist.

Samal teemal palus saarlaselt hiljem kommentaari ka ralliportaal Dirtfish, kuid ka neile ei osanud Tänak põhjalikumaid vastuseid anda. «Ma ei tea, kas asi on minu sõidustiilis, või ma pole lihtsalt harjunud selle autoga sõitma. Ma tõesti ei tea,» kostis eestlane.

«Ilmselt Thierry on sellega lihtsalt harjunud. Mina näen aga vaeva ja asjad ei tundu loomulikud. Aga me üritame sellest hoolimata olukorrale lahendust leida. Sellised rallid, kus asfaldile tõmmatakse palju pori, ongi sõitjate jaoks kõige väljakutsuvamad,» üritas Tänak siiski positiivseks jääda.

Seejärel paluti tal selgitada, mida väljend – ei tundu loomulik – täpselt tähendab. «See on midagi, mida pole võimalik lihtsasti seletada. Sa kas surud või ei suru. Pole võimalik sõita lihtsalt 95-protsendiliselt, alati peab sõitma 100-protsendiliselt, aga minu jaoks polnud sellisel juhul võimalik rallit lõpetada,» viitas saarlane asjaolule, et masinast rohkemat välja pigistades läinuks ta lihtsalt liiga palju oma mugavustsoonist välja ning lisas, et sellisel juhul oleks ta üpriski kindlalt teelt välja sõitnud.

«Praegu on meil väga palju ideid, kuid need lihtsalt ei tööta,» jätkas Tänak. «Nüüd, pärast rallit, on meil rohkem aega kõike nädalavahetusel toimunut analüüsida ja seejärel näeme, mis saab.»