Raske võidu saanud Kontaveit: pidin väljakul võitlema ka iseendaga

Mängujärgses intervjuus tunnistas Kontaveit Eesti ajakirjanikele, et tal tuli täna lisaks vastasele kõvasti võidelda ka iseendaga. «Mõistagi tegi vastane väga korraliku esituse ja ka temaga tuli võidelda, kuid ma ei tundnud ennast väljakul väga mugavalt ja sellega tuli palju tööd teha. Olin endaga kuidagi pahane,» sõnas eestlanna ning tõstis enda mängust esile nigelamapoolset pallingut.

«Serviga ei olnud ma täna kindlasti rahul. Esimene serv ei läinud üldse väljakusse, vähemalt nii mulle tundus,» jätkas 101 servist 58 ehk 57% väljakusse saanud Kontaveit. «Kuidagi ärev olek oli väljakul ja ma ei tundnud ennast väga mugavalt. Eks vastanegi tegi väga korraliku mängu ja mängis paremini kui ootasin. Selles mõttes oli väga võitluslik mäng, kus oli palju tasavägiseid geime.»

Eraldi tõi Kontaveit välja näiteks avaseti seitsmenda geimi, kus tal oli 4:2 seisult oma pallingul 30:0 eduseis, kuid suutis selle käest anda. «Sellest oli näiteks kahju. Mõistagi saanuks paremini esineda, aga kokkuvõttes: võit on võit. Selliste raskete mängude võitmine on väga tähtis,» nägi ta siiski asja positiivset poolt.

Selja- ja õlahäda otseselt ei seganud

Pärast Stuttgardi turniiri kurtis Kontaveit selja- ja õlavalu üle, aga uskus, et saab keha Madridi turniiriks korda. Kuidas olukord täna oli?

«Mu ettevalmistus Madridiks oli tõesti seetõttu veidi vaevaline. Keha ei tundnud ennast pikka aega väga hästi ning jõudu ja energiat oli vähe. Kogu see taastumisprotsess oli väga vaevarikas, aga täna... võib-olla ma päris 100protsendilise energiaga polnud, aga õlg ja selg vähemalt ei valutanud. Mõni lihas andis tunda, aga ei midagi hullu,» kommenteeris eestlanna oma tervist.

Lisaks rõõmustas Kontaveit, et tal õnnestus täna kahe setiga ühele poole saada («Mäng oli niigi pikk, vist üle kahe tunni.») ning avaldas heameelt sellegi üle, et tal on enne järgmise ringi matši Maria Sakkariaga kasutada ka üks puhkepäev. «Loodetavasti on järgmiseks mänguks kõik korras,» sõnas ta. Kontaveidil oli õigus, matš Stojanoviciga kestiski kaks tundi ja kuus minutit.

Mis puudutab Sakkarit, siis maailma 19. reket on Kontaveidile juba vana tuttav. Varasemalt on omavahel vastamisi mindud kaheksal puhul ning kuigi kaalukausid on hetkel võrdsed (4–4), on kreeklannal kindlasti soov võtta revanšš aasta alguses Grampiansi turniiri poolfinaali saadud 6:2, 3:6, 9:11 kaotuse eest.

«Kindlasti ta tahab revanšši, aga samamoodi tahan ka mina võita. Tema vastu pole kunagi lihtne olnud ja meie mängud on olnud sellised, et kord võidab üks ja siis teine. Kindlasti tuleb seegi kord võitluslik mäng,» sõnas Kontaveit.

Kuna duell Stojanoviciga oli eestlanna esimene kohtumine uue treeneri Ain Suurthali käe all, paluti Kontaveidil selgitada ka selle vangerduse tagamaid, kuid ta leidis, et ütles oma kodulehel juba kõik ära. «Sinna sai kirjutatud päris pikalt... Ma lihtsalt tundsin, et oli vaja edasi liikuda ja muutas. Kindlasti polnud see viimase hetke või sekundi emotsiooniotsus. Ma pole kunagi asju nii ajanud, ega ajanud ka nüüd. Kõik suured otsused on selgelt kaalutletud,» sõnas ta.