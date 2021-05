Bottas selgitas, miks ta kohe Mercedese tiimikäsule ei allunud

Bottas seda ka tegi, kuid alles ring hiljem, kui Hamilton ennast ise ühes kurvis jõuga mööda pressis. Ehk tegelikult polnud soomlane üldse aldis võistkonna korraldustele alluma.

Pärast sõitu sellele intsidendile tiimi tallis tähelepanu ei pööratud, sest oli ju Mercedese poolt valitud taktika aidanud Hamiltoni äsja mesimagusa triumfini. Ent ajakirjanikud otsustasid selle kohta siiski pärida.

«Jah, ma võinuks tema (Hamiltoni - toim.) ka varem mööda lasta,» alustas kolmandaks tulnud Bottas küsimusele vastamist, «aga ka mina olin sel hetkel võidu sõitmas. Ma kalkuleerin sellised käigud alati enne läbi. Mina üritasin sel hetkel suurendada vahet Charlesiga [neljandal kohal sõitnud Ferrari sõitja Charles Leclerc], et mul oleks võimalik veel korra boksis käia ja kiireimat ringiaega minna püüdma.

Ma keskendusin enda võidusõidule. Mulle öeldi küll, et ma ei hoiaks Hamiltoni liiga palju kinni, aga nagu ma ütlesin: mul oli oma sõit sõita. Ma ei ole siin, et inimesi endast niisama mööda lasta. Olen siin, et võidu sõita,» kostis soomlane pressikonverentsil.

Hamilton kuulas seda kõike põnevusega, sest tunnistas mõned sekundid hiljem, et ta polnud säärasest tiimikorraldusest teadlik. «Ma ausalt öeldes ei teadnud, et ta sai sellise korraldusega. Seega omast arust läksingi mina temast mööda sõitma. Ja see on minu meelest ka täiesti okei: eriti sellises hooaja faasis,» lausus britt.