Valusalt koroonahammasrataste vahele jäänud sportlased said viimaks treenima

Nimelt võimaldati koroonapiirangute ajal trenni teha ainult koondislastel. Kuna Eesti Sportliku Vabavõitluse Liit ei omanud toona aga ametlikult alaliidu staatust ega kuulunud Eesti Olümpiakomiteesse (EOK), siis nende sportlastele see klausel ei laienenud. Seda hoolimata asjaolust, et Eesti vabavõitlejad on toonud tiitlivõistlusteltki kodumaale medaleid.

«Juriidiliselt ongi niimoodi, et me oleme spordialaliit, mis Eesti Vabariigi silmis ei ole tegelikult spordialaliit ja justnagu me ei tohiks trenni teha, aga sisulises mõttes sport, mis on samasugune nagu kõik teised spordialad, on pandud piirangute alla sellepärast, et juriidiline konstruktsioon on selline, et me sinna kohta satume. Sisulist mõistmist süsteemi poolt olukorrale ei ole,» selgitas ala üks tähtsamaid eestvedajaid Ott Tõnissaar toona.