Tähe tänavune hooaeg liiga palju meenutamist ei vääri, sest sellele vajutasid väga tugeva pitseri kõhulihase vigastused. Esimene rebend avastati novembri lõpus ning see hoidis nurgaründajat platsilt eemale kaks ja pool kuud. Praegu tunnistab Täht, et ta sai juba siis aru, et samasse klubisse ta järgmiseks aastaks paigale ei jää.