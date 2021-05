Treenerite liit: ei saa olla nii, et kui tunnustatud inimene vägistab teismelisi, siis me sellest ei räägi

Kuni 1996. aastani Eesti Spordigümnaasiumis (kunagi nimetati TSIKiks, praegu on spordigümnaasiumi mantlipärijaks Audentes – toim.) võrkpalliõpetajana töötanud Pundi erihuvid olid Iganõmme sõnul koolis avalik saladus. Uutele õpilastele tehti ühiselamus esimese paari päevaga selgeks, kes on koolis kes.

«Jutt oli konkreetselt sellest inimesest (Raimund Pundist – toim.),» ütles Iganõmm ja lisas, et hämaratest tegudest teadis kogu kool. «Selliseid kuritegusid ei tehta niimoodi, et kutsutakse publik kohale ja nüüd teeme siin midagi, tulge vaatama. Mina isiklikult, kõik, kes selles koolis on õppinud, aga eriti tema treeningurühma lapsed, kõik teadsid ja nägid seda.»