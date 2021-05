Täht Kuldliigas mängimisest: otsus on pandud minu õlule

«Trennis on vahepeal raske, kui ei saa päris sajaga kõike teha, aga treenerid õnneks mõistavad. Oleme [peatreener Cédric] Énardiga leidnud hea ühise keele ning ta laseb minul otsustada, mida ja kui palju tahan teha,» sõnab nurgaründaja ning lisab, et sama kehtib ka Kuldliiga mängudes kaasalöömise kohta. «Otsus on pandud minu õlule. Mina pean aru saama, kas risk on seda väärt, kas enesetunne on piisav, ja mõistma, kas vigastus on tõesti seljatatud.»