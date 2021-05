Teenekas spordiajakirjanik Pundist: mulle räägiti, et ta tegi neid asju päris julmalt

Teeneka spordiajakirjaniku sõnul olid Pundi saavutused maailmas ainulaadsed. Tema juhendatud meeskonnad tulid aastatel 1969 (TSIK) ja 1982 (Tallinna Autobussipark) Eesti meistriks ning võitsid Nõukogude liidu noorte meistrivõistlustel neli kulda, neli hõbedat ja kolm pronksi. «Need on tõesti fenomenaalsed saavutused. Panime kõik selle arvele, et ta oli hea psühholoog,» lausus Maksimov.

Kuivõrd Pundi homoseksuaalsus oli avalik saladus, siis laste seksuaalne väärkohtlemine tuli paljudele üllatuseks. Kui «Pealtnägija» saatejuht Mihkel Kärmas küsis Maksimovilt, et äkki oli Pundi vaid homoseksuaal ning asi piirdus sellega, sai ta vastuseks: «Ma algul mõtlesin ka nii, aga mida aeg edasi, seda enam tuli välja, et ta tegi päris julmalt neid asju. Ta ähvardas, et sa ei lõpeta kooli, kui kõik välja räägid. Mulle öeldi, et ta kuritarvitas oma võimu õpetaja ja treenerina.»