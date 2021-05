Spordi lühiuudised: EMil ei näe üht paremat jalgpallurit, karikafinaalis kohtuvad vanad tuttavad

Üks maailma paremaid mängijaid ei osale EMil

Liverpooli ja Hollandi koondise keskkaitsja Virgil van Dijk teatas, et jääb 11. juunist 11. juulini toimuvast jalgpalli EM-finaalturniirist eemale. 2019. aastal Lionel Messi järel paremuselt maailma teiseks jalgpalluriks valitud pallur sai vigastada oktoobris, kui Evertoni väravavaht Jordan Pickford talle jõhkralt jalgadesse rammis. Põlvesidemeid vigastanud Van Dijk vajas operatsiooni. Paraku pole ta veel piisavalt taastunud, et Hollandit EMil aidata. «Füüsiliselt on EM vahele jätta õige otsus. Alustan samal ajal oma viimast taastusravi faasi. Tegin otsuse raske südamega,» lausus ta.