Bryanti surmaga lõppenud õnnetusel häbitult käitunud päästjaid ähvardab vallandamine

Bryanti, tema tütre Gianna ja veel seitsme inimese surmaga lõppenud õnnetuse põhjustas kehvades ilmastikuoludes tehtud kopteripiloodi viga. Nüüd on Bryanti lesk Vanessa esitanud kohtusse kaebuse, kus süüdistab tuletõrjujaid nende privaatsuse rikkumises.

Sündmuspaigale saabunud päästjatest kaks tegi õnnetuspaigast fotosid, jagasid neid kolleegiga ning näitasid ka teistele sõpradele. Kuigi on selgusetu, kas need samad mehed töötavad jätkuvalt samas tuletõrjedepoos, siis on kohtudokumentide alusel neile saadetud hoiatuskiri.