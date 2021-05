Adamo andis vihjeid nii Tänaku lepingu kui ka Hyundai tulevikuplaanide kohta

«Tegutse varakult! Tegutse enne teisi ja niimoodi, et teised tiimid võiksid p***e käia,» ei hoidnud itaallane ennast tagasi, kui talt päriti väga varajaste lepingupikenduste kohta.

«Kui vaatan eelseisvale hooajale ette, siis see saab olema väga tihe. Ma ei tahtnud aga tunda stressi selle üle, kes hakkavad olema minu sõitjad. Meil on palju rallisid ja veel rohkem teste ees ootamas. See tuleb väga tihe aeg ning kõikvõimalikud läbirääkimised olnuks lihtsalt aja raiskamine, kui meil on võimalik kõigega vara ühele poole saada,» jätkas Adamo ning tunnistas, et nad ei pidanud meeskonnana isegi teiste sõitjatega mingeid läbirääkimisi. Kõik kaardid olidki kohe alguses Tänaku ja Neuville'i peale pandud.

«See oli minu jaoks number üks valik. See oli see, mida tahtsin. Ma ei näe mõtet muuta midagi lihtsalt muutmise pärast. Mida kauem inimesed koos töötavad, seda paremini on neil võimalik teineteisega ühte sulanduda. See on meie lähenemine. Nüüd on ootab meid ees neli ühist aastat, kui tänavust ka arvestada,» andis Adamo nõnda vihje ka Tänaku lepingupikkuse kohta. Siiani on avalikult välja öeldud vaid, et tegemist on mitmeaastase kontrahtiga.

Mõistagi küsis DirtFishi ajakirjanik David Evans sellepeale, et kas Tänak ja Neuville on seega 2024. aastani võistkonnaga seotud. Adamo vastus oli aga taas omapärane: «Me pole arutanud seda, kui kauaks nad meie juurde jäävad. Aga ütleme nii, et ma ei muretse sõitjate pärast nüüd paar aastat.»