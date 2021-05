Kapten Mõnnakmäe: andsime endast 100 protsenti, aga see polnud lihtsalt piisav

Esimesed kolm kohtumist kaotanud Eesti koondis läks viimasele mängul vastu teadmisega, et neil tuleb Šveits alistada kas 3:0 või 3:1. Seda aga ei suudetud ning naiskonna kapten Julija Mõnnakmäe oli pärast kohtumist Eesti ajakirjanikega rääkides silmnähtavalt löödud.

«Kindlasti oleme väga pettunud: mitte ainult mina, vaid kogu võistkond,» sõnas ta esimese asjana. «Tulime siia eesmärgiga saada EMile, aga praegu oli seis selline, et Šveits oli meist parem ja võitles selle finaalturniir koha välja.»

Kuigi põhjalikuks analüüsiks on veel vara, sõnas sidemängija, et meie koondisel jäi nädal aega kestnud valikturniiril puudu ennekõike stabiilsusest ja otsustavusest. «Kui me pidasime oma plaanist kinni ja tegime kõike hästi, siis oli mängupilt hea ja me võitsime geime. Kui oli aga vaja geime ära otsustada, nii matšides Valgevene ja Šveitsiga, siis seda me aga ei teinud.»

Kuigi visuaalselt oli naiskond enim hädas servi vastuvõtul, ei julenud Mõnnakmäe väita, et just see meie kirstunaelaks osutus. «Meil oli probleeme ka näiteks oma serviga: kindlasti polnud see parim serviturniir, mida oleme teinud. Asjad ei jäänud ainult vastuvõtu taha kinni. Kui olid raskemad hetked, siis logisesime ka mujalt.»

Sidemängijast kapten Julija Mõnnakmäe aktsioonis. FOTO: CEV

Esialgu pidanuks naiste EM-valikturniir toimuma eelmisel suvel, kuid see lükati koroonapandeemia tõttu edasi tänavu jaanuarisse. Kuna ka siis polnud viiruslik olukord rahunenud, toimusid valikmängud alles nüüd, maikuus. Seetõttu tuli Eesti naiskonnal kokkumäng saavutada kiirkorras ning ka siin sai sinisärkide ettevalmistus tagasilöögi, kui sparringupartneriks valitud Slovakkia leeris hakkas vohama kõhuviirus, mistõttu said naised pidada vaid ühe kontrollkohtumise.

Mõnnakmäe ei salanud, et see kõik võis meie koondise esitusele oma pitseri vajutada, kuid lisas, et tegelikkuses olid ka teised täpselt samasuguses seisus. «Võib-olla jäi kontrollmängudest puudu, aga kõikidel oli sama seis. Hetkeolukorras olid nemad lihtsalt paremad,» lausus ta.

Seda, et vaimne pinge, mis EM-finaalturniiri pileti (l)ootuse varjus kaasa hiilis, naiskonna maha murdnuks, Mõnnakmäe ei usu. «Kindlasti see surve eksisteeris, aga kui tiimiga korra juba EMile saada, siis ei saa väiksemaid eesmärke püstitada. Ei saa olla nii, et vaatame, mis tuleb. Me tahtsime finaalturniirile saada ja see pinge käib asja juurde.»

Eesti mängud valikturniiril: Eesti – Valgevene 0:3 (23:25, 20:25, 18:25) Eesti – Šveits 2:3 (25:18, 19:25, 15:25, 25:23, 14:16) Eesti – Valgevene 0:3 (22:25, 27:29, 16:25) Eesti – Šveits 1:3 (15:25, 25:23, 17:25, 22:25) Standings provided by SofaScore LiveScore