Laskesuusatamise olümpiavõitjad avaldasid, mille peale nad auhinnaraha kulutavad

Sebastien Samuelsson ja Hanna Öberg on Rootsi laskesuusakoondises kõige rohkem auhinnarahasid võitnud. Nüüd rääkisid Pyeongchangi olümpiavõitjad suu puhtaks, mille peale nad raha kulutavad.

Tuleb välja, et tegelikult ei hellitata ennast sugugi mitte kõige kallimate asjadega. «Ostsin endale koju elektrijalgratta, see on päris naljakas,» rääkis kolme aasta eest meeskondliku 4x7,5 km teatesõidu OM-kulla võitnud Samuelsson. «Tegelikult püüan siiski raha investeerida eelkõige oma tulemustesse.»