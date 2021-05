Koondisega lõpparve teinud Ennok lahkumispidu ei saanud: see polnuks pärast säärast turniiri kohane

«Seda dressi ma enam ilmselt selga ei tõmba. Ma vähemalt arvan, et keegi küll enam ei looda, et ma uuesti kaasa lööks,» tunnistas koondise eest 75 kohtumises kaasa löönud nurgaründaja laupäeval Tallinna lennujaamas, kui koondisekaaslastelt järjest lahkumiskallistusi vastu võttis

Ennoki otsuses pole tegelikult aga midagi šokeerivat, vaid pigem on see niigi liiga kauaks vinduma jäänud. Nimelt oli ta juba pärast 2019. aasta EMi kahe vahel, kas jääda koondisele abiks või mitte, kuid otsustas lõpuks ikkagi selle valiktsükli kaasa teha.

«Kuna sai lubatud, et valiktsükli ikkagi kaasa teen, siis tuli see ära mängida. Eks pärast eelmist [Soomes veedetud] klubihooaega olnuks seda parem teha, aga ka tänavusegi aasta pealt oli see veel enam-vähem mõeldav,» sõnas Luksemburgi kõrgliigaklubi VC Mamerit nurgaründaja.

«Kui jätkan, siis pigem lõbu tasemel. Aga ennekõike tuleb vaadata tervist. Samas, sellega on nii, et kui vähem trenni teed, siis see ei tähenda, et kohe rohkem koos püsid. Vanusega tuleb aeg-ajalt isegi rohkem vaeva näha,» sõnas ta lõpetuseks.