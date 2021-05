Hyundai unustatud mees unistab jätkuvalt WRCst: see kõne võib iga hetk tulla

Sellel on mõistagi põhjus: nimelt kihutab 24-aastane norralane enamasti R5-masinaga. Aga norralane soovib seda vaikimisi paika tiksunud hierarhiat muuta ning tõestada, et ta suudab osavalt taltsutada ka WRC-masinat, nagu ta hiljuti Itaalias toimunud Targa Floria asfaldirallil näitas .

Mis puudutab R5-masinaid, siis vaevalt leiab maailmas kogenumat sõitjat: on ju norralasel ette näidata 73 starti, mis tehtud vastavalt Škoda Fabia, Citroën C3, Volkswagen Polo või Hyundai i20ga.

WRCga on vastav arv kaks, kuid pärast hiljutist Targa Floria rallit on norralane tahtmist täis. «Mul polnud aimugi, millist kiirust suudan tol nädalavahetusel näidata, kuna ma ei teinud enne seda ühtegi testi WRC-autoga. Thierry samal ajal tuli aga otse Horvaatiast ja on masinaga kokku puutunud,» sõnas nimekale tiimikaaslasele lõpuks 42,6 sekundiga alla jäänud Veiby.