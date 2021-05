Eesti rallitalent jääb kaardilugeja positiivse proovi tõttu MM-etapilt eemale

«Kahjuks andis [kaardilugeja] Volodõmõr [Korsia] pühapäeval positiivse Covid-19 testi. Ilmselt oli tegemist valepositiivsega, sest ta tunneb end hästi ja esmaspäeval tehtud kolm testi olid kõik negatiivsed. Sellele vaatamata ei soovi korraldajad ja Portugali terviseamet mõistetavalt riskida. Seetõttu jääme rallilt eemale. See on suur pettumus, sest tunneme end nendel teedel enesekindlalt. Me suutnuks teha tugeva nädalavahetuse. Aga liigume edasi ja oleme kahe nädala pärast Sardiinias tagasi,» selgitas Linnamäe ühismeedias.