Vana vigastus jätab Robert Tähe pikemalt platsi kõrvale

«Kõhulihas on paranenud väga hästi, aga tundub, et võib välja öelda, et Kuldliigas ma tõenäoliselt see suvi kaasa ei löö. Tegelen tervise – kõik peale kõhulihase – täiel määral korda saamisega. Suur eesmärk on olla augustis 100 protsenti löögivalmis ja sealt edasi siis ka EMil ja seejärel hooajal,» sõnas nurgaründaja Võrkpall24.ee taskuhäälingus «Kuldne Geim».