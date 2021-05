Adamo võimalikest taktikamängudest: te ülehindade mind, ma olen vaene Itaalia emigrant Saksmaal

«Tundub, et Ott on leidnud lõpuks auto hot spot'i Ma ei tea, kas asi on tänastes katsetes, need on eilsetest erinevad, aga nende minek on tõesti okei. Ärge saage minust valesti aru, aga me võinuks sellisel kohal olla juba ka eile. Ent vaatame asja positiivset poolt!» sõnas Adamo WRC All Live'i ülekandes.

Seejärel külvas itaallane kiitusega üle Sordo. «Dani esineb alati hästi ja see ei üllata mind. Ta on alati näidanud, et kui meil on tulemust vaja, siis ta suudab seda ka tuua. See on midagi, mida tuleb hinnata. Ta on nagu mereväelane, kes on meie jaoks alati olemas,» lausus Adamo.

Seejärel uuriti tiimipealikult Thierry Neuville'i hädade kohta. Nimelt hilines belglane masinat parandades päeva pikima katse starti. «Sujuvalt» läks ta rajale aga vahetult pärast Toyota mehi, et tiimikaaslastele ikkagi rada puhastada.