Nimelt pidanuks soomlane pool tundi hiljem startima 14. kiiruskatsele, kuid sinna ta ei jõudnudki. Kui kell tiksus 19.00 – mis olnuks tema stardiaeg – näitas auto sisekaader, et Rovanperä sõidab rahulikult kusagil ülesõidul ning tal polnud ka kiivrit peas. Veidi hiljem andis Toyota meeskond ka teada, et soomlane on sunnitud tehnilise rikke tõttu katkestama.