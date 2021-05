Soome riik palub vutifännidel EMile mitte reisida

See on väga valus teadmine Soome vutisõprale, kelle lemmikud kvalifitseerusid tänavu oma esimesele finaalturniirile. Meie põhjanaabrid kuuluvad EMil B-alagruppi koos Taani, Belgia ja Venemaaga.

«Soome kvalifitseerumine EMile on väga suur asi,» sõnas THLi direktor Mika Salminen, kes on ise samamoodi väga suur vutisõber. «Aga koroonapandeemia pole kusagile kadunud, mistõttu kehtivad EMile minejatele samasugused reeglid nagu kõikidele teistele. Kahjuks pean ütlema, et mõistlikum on neid matše kodust vaadata.»