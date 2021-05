«See oli üks siledamaid osasid sellel katsel. Parem-vasakkurvis oli küll üks väike auk, aga võrreldes ülejäänud katsega oli tegemist täiesti tavalise teega. See polnud kindlasti veljepurunemise põhjus, tundub et see probleem oli juba varem idanemas,» selgitas pärnakas väljasõidu põhjuseid.