VIP-sektorist Meistrite liiga finaali vaadanud Tehva võitis kihlveo

«Muljed on võimsad. Sain osa A-sektori kogemusest. Mul oli esimene rida koht kuus, kaheksa kohta edasi istus UEFA president Aleksander Čeferin. See oli hea tunne. Arvestades stressi, mida Superliiga tekitas, oli mõnus tunda sellist kokkuhoidvat atmosfääri,» rääkis Tehva.

Nõmme Kalju presidendi sõnul vääris Londoni Chelsea 1:0 võitu Manchester City üle. Enne finaali tegi ta kolleegidega ka kihlveo, panuseks kätekõverdused. «Kumbki meeskond pole see, kellele pisarsilmi kaasa elaksin, aga ennustasin Chelsea võitu. Sellise valiku tegijaid oli oluliselt vähem. Alguses panime panuseks ambitsioonikad 50 kätekõverdust, kuid see kahanes viie peale. Kaotajad – need olid üsna lugupeetud inimesed – tasusid võla hotelli ees,» avaldas ta.