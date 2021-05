Norra laskesuusatreener tunneb, et venelasest olümpiavõitja lõi talle noa selga

«Süüdistada Sturla Lægreidi või teisi minu hoole all tegutsevaid suusatajaid dopingu tarvitamises näitab, et te ei austa minu tööd. Härra Vassiljev, kuna te olete varem väga kõrgel tasemel ka enda riiki esindanud, siis tasuks teil lihtsalt suu kinni hoida,» kirjutas Mazet vahetult pärast väljaütlemist sotsiaalmeediasse.

Nüüd palus samal teemal kommentaari ka Norra ringhääling. «Mind lihtsalt solvas see, et mind ja Norra koondist seostatakse dopinguga. Mina tunnen Sturlale pigem kaasa. Tal õnnestus raske töö tulemusena väga kiiresti tippu jõuda, kuid nüüd tuleb tal tegeleda selliste tegelastega, kes väidavad, et midagi oleks justkui valesti. See on rumalus,» selgitas Mazet.

Vassiljevi väljaütlemine oli juhendajale seda valusam, et tema on üks väheseid, kes on aastate jooksul Venemaa, kel on samamoodi küljes omad dopinguplekid, eest seisnud. «Ma olen tõesti üritanud Venemaad taas usaldusväärseks riigiks tõsta. Leian, et on väga oluline, et teised suured nagu Norra, Prantsusmaa ja Saksamaa, annaksid Venemaale taas võimaluse.