Kodus alistamatuks jäämine oli Eesti jaoks ülimalt vajalik, sest finaalturniirile pääsemise süsteem võib veel muutuda

See on Kuldliiga finaalturniiri silmas pidades ääretult teretulnud positsioon, sest nagu selgub, võib turniiri süsteem veel muutuda.

Siiani on Eesti võrkpallisõbrad ja ka koondis ise elanud teadmisega, et 19.–20. juunini Belgias Kortrijkis peetavale Kuldliiga finaalturniirile on asja iga alagrupi võitjal ning kui meie alagrupis triumfeeriks Belgia, siis läkitataks sinna parim teise koha meeskond.

Enam ei pruugi see aga nii olla, sest pärast Hollandi koondise Maailmaliigasse siirdumist jäi üks Kuldliiga alagruppidest kolmeliikmeliseks, mistõttu tõstavad üha enam pead jutud, et süsteemi võidakse ümber teha.

Alar Rikberg. FOTO: Tairo Lutter

Eesti koondise abitreener Alar Rikberg kinnitas, et säärane variant tõesti eksisteerib. «Praegu otsust veel pole. Eks Euroopa alaliit istub millalgi maha ja mine sa tea, mis siis juhtub. Võib-olla hakatakse sahkerdama,» sõnas ta, ent lisas kärmelt, et Eestile on asjalood endiselt lihtsad. «Peame alagrupi ära võitma.»

Mis puudutab võimalikku muutust, siis kõige loogilisem oleks, kui talitataks samamoodi nagu EM-valiksarjas, kus «parima teise» selgitamiseks jäetakse kõrvale mängud alagrupis viimaseks jäänud meeskondadega. «Aga võidakse teha ka mingi muu süsteem,» lausus Rikberg õlgu kehitades. «Loodetavasti enne järgmise nädala turniiri on meil info, mis finaalturniirile pääsemiseks tegema peame.»

Kui enesekindlalt Eesti koondis aga järgmise nädala Liepaja turniirile vastu läheb? «Ma pole iial enesekindel, olen alati ülimalt valvas,» kostis peatreener Cedric Enard eile pärast Belgia alistamist.

«Olen teadlikult selline, aga mõistagi oleme soodsas olukorras. Mehed peavad selle enesekindluse siit kaasa võtma. Näiteks Märt [Tammearu]: ta võib vahel olla äärmiselt ebalev, aga siis järgmisel hetkel heas mõttes hull. Seega ta peab selle enesekindluse endaga kaasa võtma! See mäng oli kindlasti hea ka [Robert] Viiberile ja [Albert] Hurdale. Aga mis puudutab järgmist turniiri, siis see algab mõnes mõttes nullist. Kodus tegime omad asjad ja nüüd läheme Lätti sama tegema. Ma kindlasti räägin kuttidega, et hoida nende fookus paigas.»