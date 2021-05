Suninen jääb Keenia rallil WRC-mõttes taas kõrvaltvaatajaks

Sealt selgub, et M-Spordi meeskond saadab neljarattaliste põrgulistega rajale Gus Greensmithi ja Adrien Fourmaux, mis tähendab, et Teemu Sunninen jääb Keenias pika ninaga ning peab leppima R5-masinaga.

M-Spordi boss Malcolm Wilson põhjendas otsust järgnevalt: «Safari rallil on WRC-ga kolmeaastane leping, mis tähendab, et tegemist on ralliga, kus Adrienil on vaja ammutada kogemusi.»

Mõistagi võis sellest lausest välja lugeda, et prantslast eelistatakse Suninenile ka järgmisel aastal, kuid Wilson kinnitas, et nii see siiski pole. «Me anname mõlemale sõitjale tänavu sama palju MM-etappe WRC-autodes,» sõnas ta DirtFishile. «Teemul on juba palju kruusal sõitmise kogemust, seepärast langes liisk nüüd Adrieni kasuks: me tahame, et ta näitaks rohkem seda sõitu, mis ta Portugalis tegi. Ta sõitis seal suurepäraselt ja tegi seda, mida temalt ootasime.»

Tulles tagasi Safari ralli stardinimekirja juurde, siis kõige põnevamad nimed on Prada moemaja pealike poeg Lorenzo Bertelli, kelle istumise all on Ford Fiesta WRC, ning 91-aastane poolakas Sobieslaw Zasada, kes roolib Ford Fiesta Rally3 masinat.