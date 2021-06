Võiduvärava autor Anier: täna õhtul naudime, homme keskendume juba uuele mängule

«Magus [võit], mida peame nautima. Me pole pikalt saanud võidumaitset tunda ja iga väikest õnnestumist peabki elus nautima,» sõnas ründaja pärast kohtumist, kuid lisas seejärel kärmelt, «aga see on ainult korraks: täna õhtul. Homsest on vaja täie tõsidusega juba uuele mängule keskenduda. Esimese saavutuse suutsime ära võtta, kuid see pole läbi. Tähtis mäng [Lätiga] on veel ees. Ei taha siin enne suuri saavutusi rääkida. Võtame mäng-mängult. Töö pole veel lõppuni viidud, sest tegemist on turniiriga.»

Tänavust hooaega marulise hooga alustanud ning Premium liigas seitsme mänguga üheksa väravat löönud Anier tuli koondisemängudele mõneti üllatavalt isegi miniväravapõua pealt: nimelt oli ta neljas viimases kohtumises jäänud kuivale, mistõttu jõuti Maarjamaal sellest isegi juba n-ö number teha. Ründaja ise aga mingit lisapinget endal seetõttu ei tundnud.

«Mina ei tea, mis jutt see on. Karol [Mets] ka rääkis, et ta luges mindagi survest. Minu meelest tuli küll väravaid nende viimaste kuure jooksul, aga kui kolm mängu järsku ei tulnud, siis räägiti põuast,» kostis Anier muheledes. «Mina olen iga mäng näljane ja tagan iga mäng lüüa, aga alati ei tule. Ent panustada saab ka teisiti. Tähtis on kolm punkti ja küll neid väravaid tuleb. Karjääri jooksul on neid [põua]perioode ka pikemaid olnud, kui 13-14 päeva väravat.»