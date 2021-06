Vigastatud Daviseta tegutsenud Lakersil on selg vastu seina

Et Harden noppis lisaks veel ka 10 lauapalli ja jagas 10 korvisöötu sai temast esimene mängija Netsi ajaloos, kes play-off'is maha saanud 30-punktilise kolmikduubliga. Ühtlasi oli tegemist esimese korraga pärast 2007. aastat, kui mõnel Netsi mehel õnnestus üldse kolmikduubel kirja saada. Toona sai sellega hakkama Jason Kidd.

Teises läänekonverentsi duellis on Phoenix Suns nüüd ühe võidu kaugusel, et lülitada avaringis konkurentsist valitsev tšempion Los Angeles Lakers. Läinud ööl toimunud viienda mängu võitis Suns koguni 115:85.

Phoenixi tagamees Devin Booker tõi üleplatsimehena 30 punkti, Lakersi parim oli LeBron James 24 punktiga. Los Angelese leeris ei löönud kaasa eelmis(t)es kohtumis(t)es vigastada saanud Anthony Davis, keda vaevab põlve- ja kubemelihase probleem. Kas keskmängija on järgmiseks mängus tagasi, on veel vara öelda, kuid selg vastu seina olukorras on selle tõenäosus ilmselt suurem kui muidu.