Selgus üle kaheksa aasta WRC-sarja naasnud ralli nägu

Kuigi nõnda jäädakse veidi alla enda poolt välja hõigatud 300 km piirile, heastatakse seda «viga» asjaoluga, et ainult 78 km katsetest lähevad teisele läbimisele. Jah, rallil ootab sõitjaid ees 213 km jagu unikaalseid lõike, mis mõistagi pole hea uudis esimestele startijatele, kelle teepuhastaja roll muutub just nõnda märkimisväärselt suuremaks.

Hellenite maa võidukihutamine toimub 9.–12. septembrini ning see on tänavuse hooaja kümnes etapp. Ajalooliselt on Akropolise rallit peetud väga karmiks osavõistluseks, kus lagunema kipuvad nii autod (karmide teede tõttu) kui ka mehed (kõrgete temperatuuride tõttu). See viimane faktor võiks tänavu olla vähe väiksema osakaaluga, sest tavapärase juuni asemel kihutatakse Kreekas septembris, kui temperatuuripügal enam nii kõrgele ei tõuse.