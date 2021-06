Võrkpallikoondist kimbutab mure: pean sellest meestega rääkima ja see peab muutuma

Kohtumine algas veidi šokeerivalt, sest Eesti jäi alustuseks kiiresti 0:7 kaotusseisu. Vahet suudeti küll vähendada, ent 22:25 geimi kaotusest pääsu polnud.

Ülejäänud vaatustes olid meie mehed aga ülikindlad. Teises geimis loovutati Hispaaniale vaid 13, kolmandas 18 ja neljandas 16 silma.

«Midagi on nende algustega valesti. Ka Tartus olid algused kehvad, aga mitte päris sellised nagu täna. Pean sellest meestega rääkima ja see peab muutuma. Ma ei tea, kas see on vähene enesekindlus või mänguks ettevalmistumine vaimselt. Mängijad on ju kõik võitlejad ja mängu käigus nad täna seda taas tõestasid, aga see peaks kohe kohtumise alguses juhtuma. Tugevama vastasega pole sellise algusega midagi teha,» sõnas juhendaja volley.ee-le.

«Positiivse poole pealt saime võidu ja sain treenerina taas tõestust, et saan kõigile mängijatele loota. Tean, milleks on võimelised nii Karli [Allik] kui Kristo (Kristo Kollo) ja Olku (Oliver Venno) oli täna lihtsalt imeline. Vibu (Robert Viiber) oli samuti hea ja kõik teised samuti, oli tõeline meeskonnavõit ja see on hea.»

Diagonaalründaja Oliver Venno tegi väga hea esituse, tuues Eesti resultatiivseimana 26 punkti (+20). Vahetusest suurepäraselt mängu tulnud Karli Allik lisas 16 (+12) ja Kristo Kollo 15 silma (+10).

Koos Allikuga tõi avageimis vajaliku muutuse sidemängija Robert Viiber. Lisaks mängu juhtimisele kogus ta 4 punkti. Viiber valiti ka Eesti meeskonna parimaks.

Eesti vastuvõtt oli täna 60 protsenti, rünnakuid lahendati 62-protsendiliselt. Blokist saadi 8 punkti. Servil löödi 11 ässa (nii Kollo, Alliku kui Venno arvele jäi 3) ning eksiti 14 korral.

Hispaania resultatiivseim oli 13 punktiga (+7) Augusto Colito. Nende vastuvõtt oli 41 ja rünnak 46 protsenti. Blokist saadi 6 ja servilt 3 punkti (eksiti 11 pallingul).

«See oli selline hea meeskonnavõit. Vahetusmängijad, kes platsile tulid, suutsid tuua lisaenergiat. Mängu alguses olime passiivsed ja lasime Hispaanial mängu sekkuda. Võidu võti oli see, et suutsime nii agressiivselt nii servil kui blokk-kaitsega, et neil ei olnudki enam võimalust,» sõnas Allik.