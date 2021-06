Red Bulli boss tunnustas Jüri Vipsi: kui auto vastu peab võidab ta F2s iga kell

Gasly õnnestumise põhjal uuritigi Markolt, kas prantslane võiks taas tõusta Red Bulli põhimeeskonda. «Praegu ei ole see küsimus päevakorras,» ütles Marko Auto Motor und Sportile ja tõi esile, et nende programm toodab pidevalt häid noorsõitjaid. «Meil on väga palju häid sõitjaid. Olete varem kirjutanud, et meil pole järelkasvu. Kui auto vastu peab võidab Vips F2-s iga kell.»