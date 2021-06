PM Belgias ⟩ Pevkur edastas vollefännidele rõõmusõnumi: EMiks lastakse saali täismaja

«Loomulikult eile oli meil pulgakomm peaaegu suus ja saanuks finaali mängida, aga eile on eile ja täna on täna,» vaatas Pevkurgi esimese asjana tagasi laupäevasele poolfinaalile Türgiga.

«Treenerid on saanud neid mängulisi nüansse juba öö jooksul analüüsida ning tegelikult oligi kõik kinni lihtsates asjades. Kes statistikat vaatas, siis kolmandast geimist alates hakkasid türklased tõstma ainult ühele mehele. Ainult et [36 punkti toonud Adis] Lagumdzija oli hea. Me ei saanud teda piisavalt pidurdatud. Viiendas geimis oli veel hammaste vahel - 13:14 seis, aga tuli väike ebakõla tõstel ja sinna see läks. Aga seda pole mõtet taga nutta. Täna tuleb vaadata tulevikku ning tänane päev on positiivne,» jätkas Pevkur.

«Täna oli tahtejõu küsimus, et kumb võistkond rohkem tahab. Meie tahtsime rohkem ja pidasime vastu,» lisas Pevkur, kes pani koondise etteastele Kuldliigas kokkuvõtlikult hindeks nelja.

«Minule sisestas see [Kuldliiga tsükkel] kindlasti optimismi. Kui vaatame seda, et pidasime kaheksa mängu ja saime seitse võitu: Belgiaga 3:2, 3:1 ja 3:0, Türgiga väga tihe mäng. Need on koondised, kes on edetabelis meist eespool. Aga mis mulle enim meeldib, meeskonnal on tagasi selline mõnus voolavus mängus. Muutus servil on silmaga nähtav kõikidele võrkpallifännidele, kuid tagasi on ka mänguvoolavus ja selline hea vibe,» jätkas ta ning lõi seejärel letti ütlemata positiivse uudise.

«Arvan, et EMi silmas pidades on põhjust optimismiks. Valitsus andis meile ka loa rohkem pileteid müüki panna, seega saame saali täis panna. Loodame, et see turniir andis fännidele ka optimismi, et saali tulla,» lausus Pevkur.

Siinkohal on siiski paslik täpsustada, et kui parimal juhul mahutaks sügisese EMi mängupaik Saku suurhall veidi üle 7000 inimese, siis võrkpallipidu peetakse vähemate silmapaaride ees.