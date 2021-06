Wimbledoni valitsev meister loobus turniirist viimasel hetkel

«Teatan kurvastusega, et pean Wimbledonist loobuma, sest vigastus pole veel täielikult paranenud,» vahendas turniiri koduleht Halepit. «Andsin endast kõik, et olla valmis mängima. Kahe aasta tagusest turniirist jäid suurepärased mälestused. Tahtnuks väga valitseva meistrina platsile tulla.»

Rumeenlanna tunnistab, et kahelt suurelt slämmilt eemale jäämine on rusuv eelkõige mentaalselt. «Eks paistab, mis tulevik toob. Loodetavasti muudab see mind tugevamaks nii sportlase kui ka inimesena,» märkis Halep.