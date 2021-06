Kaastöötajad näitavad näpuga Maradonat ravinud arsti suunas, too eitab kõiki süüdistusi

Luque ise on varem öelnud, et ta tegi kõik endast oleneva, et Maradonat ravida, kuid vutitäht ei soostunud kõiki ravimeetodeid omaks võtma: «Ma pakkusin Diegole kõiki variante: mõned võttis ta omaks, mõned mitte.»

Advokaat Rivase sõnul ei saa üldse Dr. Luquele ette heita kodusel ravil tehtud vigu, kuna tema ei vastutanud siis enam Maradona ravimise eest. Ülejäänud süüdistuse saanud meditsiinitöötajad on vastupidiselt aga väitnud, et just Luque ja Cosachov olid need, kelle ettekirjutustel kodust ravi läbi viidi.